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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Мексике в результате ДТП погибли 9 человек

Киев • УНН

 • 16914 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. В Мексике в результате столкновения двух автомобилей погибли 9 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Milenio.

В Мексике в результате ДТП погибли 9 человек

Детали

Инцидент произошел в штате Сан-Луис-Потоси. В результате ДТП трое детей погибли на месте.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники прокуратуры региона. Деталей о возможных причинах автокатастрофы обнародовано не было.

Напомним

Грузовик в Киеве выехала на встречную полосу движения и врезался в легковой автомобиль, после чего оба транспортных средства загорелись. В результате ДТП три человека погибли.

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