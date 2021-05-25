В Мексике в результате ДТП погибли 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В Мексике в результате столкновения двух автомобилей погибли 9 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Milenio.
Детали
Инцидент произошел в штате Сан-Луис-Потоси. В результате ДТП трое детей погибли на месте.
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники прокуратуры региона. Деталей о возможных причинах автокатастрофы обнародовано не было.
Напомним
Грузовик в Киеве выехала на встречную полосу движения и врезался в легковой автомобиль, после чего оба транспортных средства загорелись. В результате ДТП три человека погибли.