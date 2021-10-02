У Трускавці стартувала сесія "слуг" із силовиками. Першою виступає Венедіктова

Цитата

"Пріоритети зовнішньої і внутрішньої безпеки. Сесія із силовиками, НАЗК, ДФС. Перша презентація – від Ірини Венедіктової (Генерального прокурора України - ред.)", - написала Кравчук.

Додамо

Як повідомили у "Слузі народу", під час виступу Генпрокурор зазначила, що перший етап президентської реформи прокуратури закінчився.

"Було понад 12 тис. прокурорів, у законі ми проголосували 10 тис. прокурорів, після атестації 7700 залишилось. Тобто 35% пішло. І тепер ми добираємо прокурорів. Коли із системи прокуратури пішли більше 35% працівників – це дуже багато. Для сталості державницьких інституцій треба її розбудовувати", - повідомила Венедіктова.

Раніше

Речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук повідомила, що 2 жовтня у Трускавці під час Великої фракції партії “Слуга Народу” депутати проведуть нараду із Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою, очільником МВС Денисом Монастирським та головою НАЗК Олександром Новіковим.