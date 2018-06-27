У травні профіцит платіжного балансу склав 266 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У травні платіжний баланс зведено з профіцитом на рівні 266 млн доларів, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
“У травні платіжний баланс зведено з профіцитом на рівні 266 млн дол. Водночас, через виплати на користь МВФ, міжнародні резерви на початок червня скоротилися на 1,6% до 18,2 млрд дол., що покриває 3,2 місяці майбутнього імпорту”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у січні-травні дефіцит поточного рахунку розширився до 415 млн дол. (з 308 млн дол. за аналогічний період минулого року).
Обсяги експорту товарів в травні становили 3,6 млрд дол., що на 13,2% більше, ніж у минулому році.
У цілому за п’ять місяців 2018 року експорт товарів зріс на 11,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 17,8 млрд дол.
Обсяги імпорту товарів у травні становили 4,6 млрд дол. Порівняно з травнем попереднього року імпорт збільшився на 15,5% унаслідок вищих цін на енергоносії та стійкого зростання внутрішнього попиту.
Загалом за січень-травень імпорт товарів зріс на 14,3% рік до року і становив 21,1 млрд дол.
Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком у травні становив 307 млн дол. (у травні минулого року — 339 млн дол.), і був забезпечений приватним сектором (як банками, так і реальним сектором). Водночас, на тлі здійснення державою платежів з погашення гривневих ОВДП у власності нерезидентів та погашень за позиками, чистий відплив за операціями державного сектору становив 113 млн дол.
Надходження прямих іноземних інвестицій залишилися на рівні попередніх місяців (150 млн дол.), однак більше половини від їх загального обсягу було спрямовано до банківського сектору в результаті операцій з переоформлення боргу в статутний капітал.
За січень-травень 2018 року чисті надходження ПІІ становили 719 млн дол.
Загалом, за січень-травень 2018 року чистий приплив коштів за фінансовим рахунком становив 701 млн дол.
Нагадаємо, за результатами січня-травня 2018 року дефіцит державного бюджету становить 9,2 мільярда гривень.