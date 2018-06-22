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У травні до банків, що ліквідуються, надійшло понад 850 млн грн

У травні до банків, що ліквідуються, надійшло понад 850 млн грн

Київ • УНН

 • 14401 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Протягом травня на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 852,5 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення ФГВФО.

“Протягом травня на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 852,5 млн грн. Із них найбільша сума — 732,5 млн грн отримана від продажу активів таких банків. Ще 111,8 млн грн надійшло від погашення кредитів позичальниками та 8,2 млн грн отримано у якості орендної плати”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти, отримані від управління та продажу активів неплатоспроможних банків, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цих банків.

Загалом, за підсумками перших п’яти місяців цього року, надходження до банків, що ліквідуються, склали 5 104,1 млн грн:

  • 3 945 млн грн отримано від продажу активів;
  • 674,6 млн грн — від погашення кредитів;
  • 438,8 млн грн — від погашення цінних паперів;
  • 45,8 млн грн — від оренди.

Нагадаємо, у квітні Фонд гарантування погасив чергову частку кредиту НБУ у сумі 900 млн грн.

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