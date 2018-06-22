У травні до банків, що ліквідуються, надійшло понад 850 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Протягом травня на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 852,5 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення ФГВФО.
“Протягом травня на рахунки банків, що ліквідуються, надійшло 852,5 млн грн. Із них найбільша сума — 732,5 млн грн отримана від продажу активів таких банків. Ще 111,8 млн грн надійшло від погашення кредитів позичальниками та 8,2 млн грн отримано у якості орендної плати”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кошти, отримані від управління та продажу активів неплатоспроможних банків, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цих банків.
Загалом, за підсумками перших п’яти місяців цього року, надходження до банків, що ліквідуються, склали 5 104,1 млн грн:
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- 3 945 млн грн отримано від продажу активів;
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- 674,6 млн грн — від погашення кредитів;
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- 438,8 млн грн — від погашення цінних паперів;
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- 45,8 млн грн — від оренди.
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Нагадаємо, у квітні Фонд гарантування погасив чергову частку кредиту НБУ у сумі 900 млн грн.