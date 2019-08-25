У Трампа з’явився конкурент за підтримку Республіканської партії на виборах президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Колишній конгресмен штату Іллінойс Джо Волш кинув виклик діючому президентові США Дональду Трампу у боротьбі за підтримку Республіканської партії на виборах президента у 2020 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на АР.
Волш заявив, що слід відмовити Трампу у можливості балотуватися на другий термін.
“Він горіх. Він хаотичний. Він жорстокий. Він роздмухує фанатизм. Він некомпетентний Він не знає, що він робить (...) Я буду балотуватися на посаду президента США”, — сказав Волш.
Політик також заявив, що у Республіканській партії багато хто проти Трампа, але бояться говорити про це публічно. Саме тому гаслом агітації на свою підтримку Волш обрав фразу “Будь сміливим”.
Крім того, Волш називає себе справжнім консерватором, який потрібен республіканським виборцям.
“Я консерватор. І я думаю, що є гідний шанс подати виборцям-республіканцям консерватора без усього багажу”, — заявив він.
Водночас більшість опитувань громадської думки показують, що виборці-республіканці підтримують Трампа.
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