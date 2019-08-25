У Трампа появился конкурент за поддержку Республиканской партии на выборах президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Бывший конгрессмен штата Иллинойс Джо Уолш бросил вызов действующему президенту США Дональду Трампу в борьбе за поддержку Республиканской партии на выборах президента в 2020 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на АР.
Уолш заявил, что следует отказать Трампу в возможности баллотироваться на второй срок.
"Он орех. Он хаотичен. Он жесток. Он раздувает фанатизм. Он некомпетентен он не знает, что он делает (...) Я буду баллотироваться на пост президента США", - сказал Уолш.
Политик также заявил, что в Республиканской партии многие против Трампа, но боятся говорить об этом публично. Именно поэтому лозунгом агитации в свою поддержку Уолш выбрал фразу "Будь смелым".
Кроме того, Уолш называет себя настоящим консерватором, который нужен республиканским избирателям.
"Я консерватор. И я думаю, что есть достойный шанс подать избирателям-республиканцам консерватора без всего багажа", - заявил он.
В то же время большинство опросов общественного мнения показывают, что избиратели-республиканцы поддерживают Трампа.