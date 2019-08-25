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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125900 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136183 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125327 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127595 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129828 просмотра

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У Трампа появился конкурент за поддержку Республиканской партии на выборах президента США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Бывший конгрессмен штата Иллинойс Джо Уолш бросил вызов действующему президенту США Дональду Трампу в борьбе за поддержку Республиканской партии на выборах президента в 2020 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на АР.

Уолш заявил, что следует отказать Трампу в возможности баллотироваться на второй срок.

"Он орех. Он хаотичен. Он жесток. Он раздувает фанатизм. Он некомпетентен он не знает, что он делает (...) Я буду баллотироваться на пост президента США", - сказал Уолш.

Политик также заявил, что в Республиканской партии многие против Трампа, но боятся говорить об этом публично. Именно поэтому лозунгом агитации в свою поддержку Уолш выбрал фразу "Будь смелым".

Кроме того, Уолш называет себя настоящим консерватором, который нужен республиканским избирателям.

"Я консерватор. И я думаю, что есть достойный шанс подать избирателям-республиканцам консерватора без всего багажа", - заявил он.

В то же время большинство опросов общественного мнения показывают, что избиратели-республиканцы поддерживают Трампа.

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