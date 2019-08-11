Демократи Байден і Сандерс обійшли Трампа в опитуванні про вибори президента США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Колишній віце-президент США Джо Байден випередив б чинного президента Дональда Трампа на 8% на президентських виборах, якби вони проводилися зараз. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані опитування SurveyUSA.
Так, згідно з результатами опитування, демократа Байдена підтримують 50% потенційних виборців, тоді як республіканцю Трампу свої голоси віддали б тільки 42%. Крім того, Трампа з 50% випередив би і сенатор-демократ Берні Сандерс.
Нагадаємо, Байден як і раніше лідер президентських перегонів у США, його наздоганяє Сандерс.