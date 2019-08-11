Демократы Байден и Сандерс обошли Трампа в опросе о выборах президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса SurveyUSA.
Так, согласно результатам опроса, демократа Байдена поддерживают 50% потенциальных избирателей, тогда как республиканцу Трампу свои голоса отдали бы только 42%. Кроме того, Трампа с 50% опередил бы и сенатор-демократ Берни Сандерс.
Напомним, Байден по-прежнему лидер президентской гонки в США, его догоняет Сандерс.