Демократы Байден и Сандерс обошли Трампа в опросе о выборах президента США

Так, согласно результатам опроса, демократа Байдена поддерживают 50% потенциальных избирателей, тогда как республиканцу Трампу свои голоса отдали бы только 42%. Кроме того, Трампа с 50% опередил бы и сенатор-демократ Берни Сандерс.

Напомним, Байден по-прежнему лидер президентской гонки в США, его догоняет Сандерс.