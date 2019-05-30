У Трампа обговорювали можливість зустрічі із Зеленським

КИЇВ. 30 травня. УНН. У Сполучених Штатів поки немає планів зустрічей між президентом США Дональдом Трампом і новим українським президентом Володимиром Зеленським, але це питання обговорювалося з американським лідером, і Вашингтон зацікавлений в продовженні взаємодії з Києвом. Про це заявив спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН з посиланням на UrduPoint.