У Трампа обговорювали можливість зустрічі із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Сполучених Штатів поки немає планів зустрічей між президентом США Дональдом Трампом і новим українським президентом Володимиром Зеленським, але це питання обговорювалося з американським лідером, і Вашингтон зацікавлений в продовженні взаємодії з Києвом. Про це заявив спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН з посиланням на UrduPoint.
"Це була тема, яку ми обговорювали з президентом. У нас поки немає рішення про те, як це буде організовано. Нам потрібно продовжувати взаємодію, у тому числі на рівні президентів", - сказав Волкер, коли його запитали, чи заплановані якісь зустрічі або телефонні переговори між Трампом і Зеленським.
21 квітня Трамп подзвонив новому президенту України, щоб привітати його з перемогою на виборах і висловити готовність працювати разом, щоб сприяти реалізації реформ в Україні.
Зеленський заявляв, що сподівається на зустріч з Трампом найближчим часом.
20 травня Зеленський був приведений до присяги як шостий Президент України.