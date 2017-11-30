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У Тернопільській області горів гараж в якому знаходилось чотири автобуси

У Тернопільській області горів гараж в якому знаходилось чотири автобуси

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Тернопільській області сталась пожежа в гаражі в якому знаходилось чотири автобуси, передає УНН з посиланням на Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Повідомляється, що 29 листопада 2017 року о 23:55 на пункт зв’язку 4 - Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, на території автотранспортного підприємства горів гараж.

Після прибуття до місця виклику рятувальники встановили, що горить гараж в якому знаходяться 4 автобуси, площа пожежі становила 200 квадратних метрів. Для більш ефективного гасіння пожежі та порятунку майна і транспортних засобів, керівником гасіння пожежі було вирішено направити на місце події пожежну команду селища Вишнівець та резервний караул ДПРЧ-4.

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Завдяки злагодженим діям рятувальників о 00:52 здійснено локалізацію пожежі, а ще за 22 хвилини її повністю ліквідовано.

Під час гасіння врятовано три автобуси SKANIA та гаражне приміщення

Вогнем знищено один автобус NEOPLAN, 20 вікон, електроінструменти, ручні інструменти, деталі до автобусів, оздоблення стін та стелі гаражу.

Причина та збитки пожежі - встановлюється.

На місці пожежі загиблих та потерпілих не виявлено.

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