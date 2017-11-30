В Тернопольской области горел гараж в котором находилось четыре автобуса

Сообщается, что 29 ноября 2017 года в 23:55 на пункт связи 4 - Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре на территории автотранспортного предприятия горел гараж.

По прибытии к месту вызова спасатели установили, что горит гараж в котором находятся 4 автобуса, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Для более эффективного тушения пожара и спасения имущества и транспортных средств, руководителем тушения пожара было решено направить на место происшествия пожарную команду поселка Вишневец и резервный караул ДПРЧ-4.

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Благодаря слаженным действиям спасателей в 00:52 осуществлена локализация пожара, а еще через 22 минуты ее полностью ликвидировали.

Во время тушения спасены три автобуса SKANIA и гаражное помещение

Огнем уничтожен один автобус NEOPLAN, 20 окон, электроинструменты, ручные инструменты, детали к автобусам, отделка стен и потолка гаража.

Причина и ущерб пожара - устанавливается.

На месте пожара погибших и пострадавших не обнаружено.