В Тернопольской области горел гараж в котором находилось четыре автобуса

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4039 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 4813 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83595 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76143 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89531 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120526 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115727 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145947 просмотра

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107423 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108844 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Тернопольской области горел гараж в котором находилось четыре автобуса

В Тернопольской области горел гараж в котором находилось четыре автобуса

Киев  •  УНН

 • 9503 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Тернопольской области произошел пожар в гараже в котором находилось четыре автобуса, передает УНН со ссылкой на Управление ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Сообщается, что 29 ноября 2017 года в 23:55 на пункт связи 4 - Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре на территории автотранспортного предприятия горел гараж.

По прибытии к месту вызова спасатели установили, что горит гараж в котором находятся 4 автобуса, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Для более эффективного тушения пожара и спасения имущества и транспортных средств, руководителем тушения пожара было решено направить на место происшествия пожарную команду поселка Вишневец и резервный караул ДПРЧ-4.

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Благодаря слаженным действиям спасателей в 00:52 осуществлена локализация пожара, а еще через 22 минуты ее полностью ликвидировали.

Во время тушения спасены три автобуса SKANIA и гаражное помещение

Огнем уничтожен один автобус NEOPLAN, 20 окон, электроинструменты, ручные инструменты, детали к автобусам, отделка стен и потолка гаража.

Причина и ущерб пожара - устанавливается.

На месте пожара погибших и пострадавших не обнаружено.

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