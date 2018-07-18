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У тернопільській квартирі, де прогримів вибух, намагалися вчинити самогубство

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Вибух у квартирі в Тернополі кваліфікували за ст. 270 Кримінального кодексу України. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Тернопільської області, передає УНН.

"Поліцейські встановлюють причину пожежі. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано статтею 270 ККУ", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення про пожежу в одній з багатоповерхівок на вулиці Пушкіна у Тернополі надійшло до поліції та рятувальників вчора, о 20:30.

"Вогнеборцям швидко вдалося ліквідувати вогонь, проте було пошкоджено речі домашнього вжитку, обгоріли стіни та стеля в квартирі, а також на сходовій клітці", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що на момент вибуху в помешканні перебували три особи. До реанімаційного відділення із термічними опіками II-III ступенів госпіталізовано власника квартири 1973 року народження та його семирічного сина.

"Із діагнозом: отруєння продуктами згоряння природного газу та спроба самогубства в психоневрологічну лікарню ушпиталено жінку", - зазначили в поліції.

За словами господаря квартири, до моменту виникнення пожежі він перебував в одній з кімнат, дружина – на кухні, а син грався в коридорі.

"Чоловік раптом відчув запах газу. Коли забіг на кухню, то побачив, що конфорки газової плити відкриті. Дружина, не мовивши ні слова, пішла, а він перекрив газ та почав відчиняти вікна. У цей момент й сталося загоряння. За попередніми даними, жінка неодноразово намагалася вчинити самогубство через проблеми з психікою", - розповіли у ГУНП.

Нагадаємо, у квартирі в Тернополі стався вибух, у результаті якого до лікарні потрапили двоє осіб.

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