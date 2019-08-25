У Тегерані заявили, що не вважають Трампа гідним співрозмовником
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Іранський генерал Хуссейн Деган, заявив, що президент США Дональд Трамп не дотримується обіцянок, йому не можна довіряти, тому Іран не вестиме з ним перемовин за будь-яких обставин. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство MEHR.
"Перемовини самі по собі не є добрими чи поганими. Однак для нас дуже важливо, хто є іншою стороною перемовин. Ми з повагою заявляємо, що не бачимо Трампа гідним співрозмовником, тому що не вважаємо його людиною, яка дає обіцянку та дотримується її", -заявив іранський бригадний генерал Хуссейн Деган. Військовий додав: "Трамп прагне отримати поступки у переговорах, ми не приймаємо це. Переговори повинні проходити в атмосфері рівності та не з таким, як Трамп, звичайно".
Деган зазначив, що Трамп прагне "внутрішнього піару" до президентських виборів 2020 року, а не вирішення питання з Іраном.
Нагадаємо, на саміті G7 Іран запросив у Заходу дозволити експорт нафти.