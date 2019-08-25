В Тегеране заявили, что не считают Трампа достойным собеседником

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 67474 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 83001 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125891 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136175 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125322 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127590 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129824 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153106 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151083 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Тегеране заявили, что не считают Трампа достойным собеседником

В Тегеране заявили, что не считают Трампа достойным собеседником

Киев  •  УНН

 • 14855 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Иранский генерал Хуссейн Деган, заявил, что президент США Дональд Трамп не соблюдает обещаний, ему нельзя доверять, потому Иран не будет вести с ним переговоров при любых обстоятельствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство MEHR.

"Переговоры сами по себе не являются хорошими или плохими. Однако для нас очень важно, кто является другой стороной переговоров. Мы с уважением заявляем, что не видим Трампа достойным собеседником, так как не считаем его человеком, который дает обещание и придерживается ее", -заявил иранский бригадный генерал Хусейн Деган. Военный добавил: "Трамп хочет получить уступки в переговорах, мы не принимаем это. Переговоры должны проходить в атмосфере равенства и не с таким, как Трамп, конечно".

Деган отметил, что Трамп стремится к "внутреннему пиару" до президентских выборов 2020 года, а не решению вопроса с Ираном.

Напомним, на саммите G7 Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти.

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