В Тегеране заявили, что не считают Трампа достойным собеседником
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Иранский генерал Хуссейн Деган, заявил, что президент США Дональд Трамп не соблюдает обещаний, ему нельзя доверять, потому Иран не будет вести с ним переговоров при любых обстоятельствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство MEHR.
"Переговоры сами по себе не являются хорошими или плохими. Однако для нас очень важно, кто является другой стороной переговоров. Мы с уважением заявляем, что не видим Трампа достойным собеседником, так как не считаем его человеком, который дает обещание и придерживается ее", -заявил иранский бригадный генерал Хусейн Деган. Военный добавил: "Трамп хочет получить уступки в переговорах, мы не принимаем это. Переговоры должны проходить в атмосфере равенства и не с таким, как Трамп, конечно".
Деган отметил, что Трамп стремится к "внутреннему пиару" до президентских выборов 2020 года, а не решению вопроса с Ираном.
Напомним, на саммите G7 Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти.