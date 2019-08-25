В Тегеране заявили, что не считают Трампа достойным собеседником

"Переговоры сами по себе не являются хорошими или плохими. Однако для нас очень важно, кто является другой стороной переговоров. Мы с уважением заявляем, что не видим Трампа достойным собеседником, так как не считаем его человеком, который дает обещание и придерживается ее", -заявил иранский бригадный генерал Хусейн Деган. Военный добавил: "Трамп хочет получить уступки в переговорах, мы не принимаем это. Переговоры должны проходить в атмосфере равенства и не с таким, как Трамп, конечно".

Деган отметил, что Трамп стремится к "внутреннему пиару" до президентских выборов 2020 года, а не решению вопроса с Ираном.

Напомним, на саммите G7 Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти.