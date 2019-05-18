У Таїланді собака-інвалід врятувала похованого живцем немовля

З чуток, дитину кинула мати - 15-річна дівчинка, щоб приховати вагітність від батьків.

Собака по імені Пінг Понг підняла гавкіт і рила землю в полі неподалік від села Бан Нонг Кхам. Її господар каже, що тоді і помітив ногу дитини, що стирчить із землі.

Місцеві жителі поспіхом доставили немовляти в лікарню, де лікарі оглянули його, відмили і оголосили, що він здоровий.

Господар Пінг Понга, Уса Нісайкха, розповів, що пес втратив здатність користуватися однією з лап після того, як його збила машина.

"Я не розлучився з ним, тому що він дуже вірний і слухняний, - розповів Уса в інтерв'ю газеті "Кхаосод". - Він завжди допомагає мені, коли я йду в поле пасти корів. Все село його обожнює".

Мати новонародженої притягли до відповідальності за залишення в небезпеці і спробу вбивства.

Пануваті Путтакам, офіцер місцевої поліції, повідомив виданню Bangkok Post, що зараз вона знаходиться під наглядом батьків і психолога.

За його словами, дівчина шкодує про скоєне, а її батьки вирішили виховувати дитину.

Нагадаємо, слони зможуть знову експортуватися з Таїланду відповідно до нової постанови міністерства торгівлі.