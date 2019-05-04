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У Таїланді коронували Раму Х

У Таїланді коронували Раму Х

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Король Таїланду Маха Вачіралонгкорн (Рама Х) офіційно коронований в Бангкоку. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Під час церемонії сьогодні 66-річний Рама Х надягнув Велику корону перемоги вагою 7,3 кг. Після цього він видав своє перше королівське повеління, пообіцявши правити справедливо, як це зробив його батько на коронації 69 років тому.

Зазначається, що в Таїланді конституційна монархія, але королівська сім'я високо цінується тайцами і володіє значною владою.

Рама X зійшов на престол у 2016 році після смерті свого батька, який правив королівством протягом майже 70 років.
Повідомляється, що коронація пройшла під час політичної невизначеності.

Нагадаємо, загальні парламентські вибори в Таїланді відбулися 24 березня, вперше після того, як армія взяла на себе управління в результаті державного перевороту в 2014 році, але новий уряд ще не оголошено.

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