В Таиланде короновали Раму Х

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 85453 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 102177 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105005 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106524 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130953 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113314 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138930 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144810 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130235 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130300 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Таиланде короновали Раму Х

В Таиланде короновали Раму Х

Киев  •  УНН

 • 6823 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) официально коронован в Бангкоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Во время церемонии сегодня 66-летний Рама Х водрузил Великую корону победы весом 7,3 кг. После этого он издал свое первое королевское повеление, пообещав править справедливо, как это сделал его отец на коронации 69 лет назад.

Отмечается, что в Таиланде конституционная монархия, но королевская семья высоко ценится тайцами и обладает значительной властью.

Рама X взошел на престол в 2016 году после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении почти 70 лет.
Сообщается, что коронация прошла во время политической неопределенности.

Напомним, всеобщие парламентские выборы в Таиланде состоялись 24 марта, впервые после того, как армия взяла на себя управление в результате государственного переворота в 2014 году, но новое правительство еще не объявлено.

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