В Таиланде короновали Раму Х

Во время церемонии сегодня 66-летний Рама Х водрузил Великую корону победы весом 7,3 кг. После этого он издал свое первое королевское повеление, пообещав править справедливо, как это сделал его отец на коронации 69 лет назад.

Отмечается, что в Таиланде конституционная монархия, но королевская семья высоко ценится тайцами и обладает значительной властью.

Рама X взошел на престол в 2016 году после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении почти 70 лет.

Сообщается, что коронация прошла во время политической неопределенности.

Напомним, всеобщие парламентские выборы в Таиланде состоялись 24 марта, впервые после того, как армия взяла на себя управление в результате государственного переворота в 2014 году, но новое правительство еще не объявлено.