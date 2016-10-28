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У.Супрун задекларувала понад 4 млн дол. на закордонних рахунках

У.Супрун задекларувала понад 4 млн дол. на закордонних рахунках

Київ • УНН

 • 6354 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун подала електронну декларацію доходів за 2015 рік,  передає УНН із посиланням на е-декларацію.

Згідно декларації У.Супрун проживає в квартирі площею 128,7 кв.м. за згодою власника.

За 2015 рік в.о. мінстра заробила в Українському католицькому університету заробила 36 тис. грн та отримала 93 тис. 669 грн відсотків та дивідендів від UBS Financial Services. Чоловік У.Супрун Марко заробив 37 тис. 023 грн та отримав 93 тис. 669 грн відсотків та дивідендів від UBS Financial Services.

На рахунку в українському банку в.о. міністра розмістила в 28 тис. 948 грн, її чоловік Марко - 37 тис. 023 грн.

За кордоном У.Супрун у спільній власності з чоловіком задекларувала 3 млн 929 тис. 081 дол.: Citibank NA - 13 тис. 071 дол., JP Morgan Chase Bank NA USA – 42 тис. 376 дол., UBS Financial Services Inc. - 3 млн 873 тис. 634 дол (Внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ).

Крім того, в.о. міністра має пенсійний рахунок на рахунку UBS Financial Services – 459 тис. 536 дол.

Українські Національні Новини

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