У.Супрун задекларировала более 4 млн долл. на зарубежных счетах

Согласно декларации У.Супрун проживает в квартире площадью 128,7 кв.м. с согласия собственника.

За 2015 год и.о. минстр заработала в Украинском католическом университете 36 тыс. грн и получила 93 тыс. 669 грн процентов и дивидендов от UBS Financial Services. Муж У.Супрун Марко заработал 37 тыс. 023 грн и получил 93 тыс. 669 грн процентов и дивидендов от UBS Financial Services.

На счету в украинском банке и.о. министра разместила 28 тыс. 948 грн, ее муж Марко - 37 тыс. 023 грн.

За рубежом У.Супрун в общей собственности с мужем задекларировала 3 млн 929 тыс. 081 долл.: Citibank NA - 13 тыс. 071 долл., JP Morgan Chase Bank NA USA - 42 тыс. 376 долл., UBS Financial Services Inc. - 3 млн 873 тыс. 634 долл (взносы в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения).

Кроме того, и.о. министра имеет пенсионный счет в UBS Financial Services - 459 тыс. 536 долл.