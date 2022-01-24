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Шахед-136

У Сумській області затримали чоловіка, який займався зберіганням дитячої порнографії

У Сумській області затримали чоловіка, який займався зберіганням дитячої порнографії

Київ • УНН

 • 26220 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У Сумській області затримали 30-річного чоловіка, який завантажував з Інтернету дитячу порнографію. Про це повідомили в Нацполіції Сумської області, пише УНН.

Деталі 

30-річний житель міста Охтирка завантажував з Інтернету дитяче порно та зберігав його на своєму комп'ютері. 

Чоловіку повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 (умисне одержання доступу до дитячої порнографії та умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо 

У Сумах в чоловіка знайшли 19 дисків із дитячою порнографією.

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