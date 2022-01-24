У Сумській області затримали чоловіка, який займався зберіганням дитячої порнографії

Деталі

30-річний житель міста Охтирка завантажував з Інтернету дитяче порно та зберігав його на своєму комп'ютері.

Чоловіку повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 (умисне одержання доступу до дитячої порнографії та умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо

У Сумах в чоловіка знайшли 19 дисків із дитячою порнографією.