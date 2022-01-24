У Сумській області затримали чоловіка, який займався зберіганням дитячої порнографії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Сумській області затримали 30-річного чоловіка, який завантажував з Інтернету дитячу порнографію. Про це повідомили в Нацполіції Сумської області, пише УНН.
Деталі
30-річний житель міста Охтирка завантажував з Інтернету дитяче порно та зберігав його на своєму комп'ютері.
Чоловіку повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 (умисне одержання доступу до дитячої порнографії та умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо
У Сумах в чоловіка знайшли 19 дисків із дитячою порнографією.