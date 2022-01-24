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15 марта, 19:03 • 107604 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145722 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125045 просмотра

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15 марта, 13:08 • 118452 просмотра

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15 марта, 12:52 • 105662 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101867 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94687 просмотра

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В Сумской области задержали мужчину, который занимался хранением детской порнографии

В Сумской области задержали мужчину, который занимался хранением детской порнографии

Киев • УНН

 • 26214 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Сумской области задержали 30-летнего мужчину, который загружал из Интернета детскую порнографию. Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области, пишет УНН.

Детали

30-летний житель города Ахтырка загружал из Интернета детское порно и хранил его на своем компьютере.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 301-1 (преднамеренное получение доступа к детской порнографии и умышленное хранение детской порнографии без цели сбыта или распространения) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним

В Сумах у мужчины нашли 19 дисков с детской порнографией.

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