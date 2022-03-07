У Сумській області немає "зелених коридорів"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Станом на ранок 7 березня у Сумській області немає "зелених коридорів". Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає кореспондент УНН.
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"Ми сьогодні працюємо над тим, щоб забезпечити нормальні "зелені коридори" по виходу наших мирних мешканців…Станом на ранок 7 березня в області немає "зелених коридорів"", - повідомив Живицький.
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За його словами, 6 березня відбулися перемовини між Україною та РФ за участі міжнародних організацій щодо можливості забезпечення "зелених коридорів".
"На жаль, приклад Маріуполя показує, що ворог не дотримується домовленостей, проводить обстріли мирного населення. Такі ж приклади можна було побачити на трасі Суми-Ромни, в Київській області", - розповів Живицький.
Він наголосив, щойно досягнуть домовленостей на міжнародному рівні, з міжнародними організаціями, організацією Червоного Хреста щодо виведення іноземних студентів з території Сумської області, це обов'язково зроблять.
Доповнення
У Маріуполі російські окупанти зірвали другу спробу “зеленого” коридору для цивільних громадян. Рашисти обстрілювали місця, по яких мали б виходити люди.