В Сумской области нет "зеленых коридоров"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. По состоянию на утро 7 марта в Сумской области нет "зеленых коридоров". Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает корреспондент УНН.
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"Мы сегодня работаем над тем, чтобы обеспечить нормальные "зеленые коридоры" по выходу наших мирных жителей. По состоянию на утро 7 марта в области нет "зеленых коридоров", - сообщил Живицкий.
Детали
По его словам, 6 марта состоялись переговоры между Украиной и РФ при участии международных организаций о возможности обеспечения "зеленых коридоров".
"К сожалению, пример Мариуполя показывает, что враг не соблюдает договоренности, проводит обстрелы мирного населения. Такие же примеры можно было увидеть на трассе Сумы-Ромны, в Киевской области", - рассказал Живицкий.
Он отметил, как только достигнут договоренности на международном уровне, с международными организациями, организацией Красного Креста по выводу иностранных студентов с территории Сумской области, это обязательно сделают.
Дополнение
В Мариуполе российские оккупанты сорвали вторую попытку “зеленого” коридора для мирных граждан. Рашисти обстреливали места, по которым должны были бы выходить люди.