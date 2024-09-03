У Сумах прогримів вибух
Київ • УНН
У Сумах знову було чути звук вибуху. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски ворожої балістики по Сумщині.
У Сумах знову було чути звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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Повітряні Сили Збройних Сил України поінформували щодо пусків ворожої балістики по Сумщині.
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