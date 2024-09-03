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У Сумах прогримів вибух

Київ • УНН

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У Сумах знову було чути звук вибуху. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски ворожої балістики по Сумщині.

У Сумах знову було чути звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН.

Додамо

Повітряні Сили Збройних Сил України поінформували щодо пусків ворожої балістики по Сумщині.

Нагадаємо

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна

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