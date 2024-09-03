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Ворожі війська завдали авіаудару по університету в Сумах

Ворожі війська завдали авіаудару по університету в Сумах

Київ • УНН

 • 29657 перегляди

3 вересня ворог здійснив авіаційний удар по будівлі університету в Сумах, ймовірно використавши керовану авіабомбу. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці, оцінюються наслідки атаки.

Агресори завдали авіаудару по університету в Сумах. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ввечері, 3 вересня, ворожі війська здійснили авіаційний удар по будівлі одного з університетів у місті Суми. За попередніми даними, ворог застосував керовану авіаційну бомбу.

На місці атаки працюють рятувальні служби, медики та правоохоронці. Наразі триває оцінка наслідків ворожого обстрілу.

Ворог напередодні атакував Суми, поцілив у житловий квартал - МВА12.08.24, 12:17 • 30588 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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