Ворожі війська завдали авіаудару по університету в Сумах
Київ • УНН
3 вересня ворог здійснив авіаційний удар по будівлі університету в Сумах, ймовірно використавши керовану авіабомбу. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці, оцінюються наслідки атаки.
Агресори завдали авіаудару по університету в Сумах. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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Сьогодні ввечері, 3 вересня, ворожі війська здійснили авіаційний удар по будівлі одного з університетів у місті Суми. За попередніми даними, ворог застосував керовану авіаційну бомбу.
На місці атаки працюють рятувальні служби, медики та правоохоронці. Наразі триває оцінка наслідків ворожого обстрілу.
Ворог напередодні атакував Суми, поцілив у житловий квартал - МВА12.08.24, 12:17 • 30588 переглядiв