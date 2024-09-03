Агрессоры нанесли авиаудар по университету в Сумах. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Сегодня вечером, 3 сентября, вражеские войска совершили авиационный удар по зданию одного из университетов в городе Сумы. По предварительным данным, враг применил управляемую авиационную бомбу.

На месте атаки работают спасательные службы, медики и правоохранители. Сейчас идет оценка последствий вражеского обстрела.

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