Киев • УНН
3 сентября враг совершил авиационный удар по зданию университета в Сумах, вероятно использовав управляемую авиабомбу. На месте работают спасатели, медики и правоохранители, оцениваются последствия атаки.
Агрессоры нанесли авиаудар по университету в Сумах. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Сегодня вечером, 3 сентября, вражеские войска совершили авиационный удар по зданию одного из университетов в городе Сумы. По предварительным данным, враг применил управляемую авиационную бомбу.
На месте атаки работают спасательные службы, медики и правоохранители. Сейчас идет оценка последствий вражеского обстрела.
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