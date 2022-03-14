У Сумах частина міста знову без води
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Сумах тимчасово припинено роботу Пришибського водозабору. Через це частина міста залишилась без води. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію КП "Міськводоканал" Сумської міськради.
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“Сьогодні, 14 березня, о 9:20 у зв’язку з технічними неполадками припинено роботу Пришибського водозабору. Припинена подача води до будинків районів Хіммістечка та Баси, вулиць Миру, Сергія Табали, Харківська, СКД, Прокоф’єва та прилеглих до них", - йдеться в повідомленні.
Також сьогодні, 14 березня, через порив водопроводу Д=150 мм вул. Айвазовського, 1 о 06:20 припинено водопостачання за адресами вул. Айвазовського, пров. Айвазовського, вул. Шишкарівська, вул. Ватутіна.
Повідомляється, що виконуються ремонті роботи.
Доповнення
Сьогодні, 14 березня, в Сумській області "зелених коридорів" для евакуації населення не буде.