В Сумах часть города снова без воды

Цитата

“Сегодня, 14 марта, в 9:20 в связи с техническими неполадками прекращена работа Пришибского водозабора. Прекращена подача воды в дома районов Химгородка и Басы, улиц Мира, Сергея Табалы, Харьковская, СКД, Прокофьева и прилегающих к ним", - говорится в сообщении.

Также сегодня, 14 марта, из-за порыва водопровода Д=150 мм ул. Айвазовского, 1 в 6:20 прекращено водоснабжение по адресам ул. Айвазовского, пров. Айвазовского, ул. Шишкаровская, ул. Ватутина.

Сообщается, что выполняются ремонтные работы.

Дополнение

Сегодня, 14 марта, в Сумской области "зеленых коридоров" для эвакуации населения не будет.



