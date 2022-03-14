В Сумах часть города снова без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Сумах временно прекращена работа Пришибского водозабора. Из-за этого часть города осталась без воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию КП "Горводоканал" Сумского горсовета.
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“Сегодня, 14 марта, в 9:20 в связи с техническими неполадками прекращена работа Пришибского водозабора. Прекращена подача воды в дома районов Химгородка и Басы, улиц Мира, Сергея Табалы, Харьковская, СКД, Прокофьева и прилегающих к ним", - говорится в сообщении.
Также сегодня, 14 марта, из-за порыва водопровода Д=150 мм ул. Айвазовского, 1 в 6:20 прекращено водоснабжение по адресам ул. Айвазовского, пров. Айвазовского, ул. Шишкаровская, ул. Ватутина.
Сообщается, что выполняются ремонтные работы.
Дополнение
Сегодня, 14 марта, в Сумской области "зеленых коридоров" для эвакуации населения не будет.