У суді Ірина Мудра заперечила, що отримувала від Микитася 4 млн доларів

Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що не отримувала від екснардепа Максима Микитася 4 млн доларів, про які він згадував на плівках. Наразі Вищий антикорупційний суд продовжує розгляд питання щодо запобіжного заходу для Мудрої. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВАКС.

Вона також порівняла ситуацію зі справою Микитася та власним кримінальним провадженням. За словами Мудрої, проти екснардепа було кілька справ у НАБУ, тоді як для неї це перша підозра. Однак прокуратура просить визначити заставу у 150 млн грн.

Три дні тому прокурор просив для цієї людини 200 млн грн застави, суд визначив 30 млн. Мені з першою підозрою в житті - 150 млн грн. Я не прошу суду бути суворішим до когось. Я прошу застосувати ті самі стандарти до мене і пропорційність

Мудра також заявила, що більшість записів, які фігурують у справі, були зроблені через мікрофон близької до неї людини.

Із 237 розмов, покладених в цю справу, 232 записано через мікрофон однієї людини. Не мій. Ця людина була мені близькою, я їй довіряла і весь час, коли вона говорила зі мною, вона мене записувала. Тепер подивіться, що мені інкримінують. Не документ, який я підписала, не рішення, яке я ухвалила, не гроші, які взяла, не зустріч, яку я провела. Мені інкримінують те, що людина мене записувала. Ця людина говорила, я була поруч і слухала. Він говорив, я слухала, а він записував