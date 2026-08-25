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У суді Ірина Мудра заперечила, що отримувала від Микитася 4 млн доларів

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Ірина Мудра заперечила отримання 4 млн доларів від Максима Микитася. ВАКС розглядає заставу 150 млн грн або арешт.

У суді Ірина Мудра заперечила, що отримувала від Микитася 4 млн доларів

Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що не отримувала від екснардепа Максима Микитася 4 млн доларів, про які він згадував на плівках. Наразі Вищий антикорупційний суд продовжує розгляд питання щодо запобіжного заходу для Мудрої. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВАКС.

Нагадаємо

Микитась в одній із розмов сказав, що нібито залишив мені 4 мільйони доларів. Заявляю прямо, що я ніколи не отримувала від Микитася 4 млн доларів: ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні жодним іншим способом

 - заявила Ірина Мудра.

Вона також порівняла ситуацію зі справою Микитася та власним кримінальним провадженням. За словами Мудрої, проти екснардепа було кілька справ у НАБУ, тоді як для неї це перша підозра. Однак прокуратура просить визначити заставу у 150 млн грн.

Три дні тому прокурор просив для цієї людини 200 млн грн застави, суд визначив 30 млн. Мені з першою підозрою в житті - 150 млн грн. Я не прошу суду бути суворішим до когось. Я прошу застосувати ті самі стандарти до мене і пропорційність

 - додала вона.

Мудра також заявила, що більшість записів, які фігурують у справі, були зроблені через мікрофон близької до неї людини.

Із 237 розмов, покладених в цю справу, 232 записано через мікрофон однієї людини. Не мій. Ця людина була мені близькою, я їй довіряла і весь час, коли вона говорила зі мною, вона мене записувала. Тепер подивіться, що мені інкримінують. Не документ, який я підписала, не рішення, яке я ухвалила, не гроші, які взяла, не зустріч, яку я провела. Мені інкримінують те, що людина мене записувала. Ця людина говорила, я була поруч і слухала. Він говорив, я слухала, а він записував

- підкреслила посадовиця.

Нагадаємо

Наразі ВАКС продовжує обирати ексзаступниці керівника ОП запобіжний захід. Прокуратура просить взяти Ірину Мудру під варту із заставою 150 млн грн. Захист вважає запобіжний захід непотрібним.

Алла Кіосак

ПолітикаКримінал
Ірина Мудра
Національне антикорупційне бюро України