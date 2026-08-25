В суде Ирина Мудра опровергла, что получала от Микытася 4 млн долларов

Бывшая заместительница руководителя Офиса президента Ирина Мудрая заявила, что не получала от экс-народного депутата Максима Микытася 4 млн долларов, о которых он упоминал на записях. В настоящее время Высший антикоррупционный суд продолжает рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения для Мудрой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВАКС.

Она также сравнила ситуацию с делом Микытася и собственным уголовным производством. По словам Мудрой, против экс-народного депутата было несколько дел в НАБУ, тогда как для неё это первое подозрение. Однако прокуратура просит определить залог в размере 150 млн грн.

Три дня назад прокурор просил для этого человека 200 млн грн залога, суд определил 30 млн. Мне с первым в жизни подозрением - 150 млн грн. Я не прошу суд быть строже к кому-либо. Я прошу применить ко мне те же стандарты и пропорциональность

Мудрая также заявила, что большинство записей, фигурирующих в деле, были сделаны через микрофон близкого ей человека.

Из 237 разговоров, положенных в основу этого дела, 232 записаны через микрофон одного человека. Не мой. Этот человек был мне близок, я ему доверяла, и всё время, когда он со мной разговаривал, он меня записывал. Теперь посмотрите, что мне вменяют. Не документ, который я подписала, не решение, которое я приняла, не деньги, которые взяла, не встречу, которую я провела. Мне вменяют то, что человек меня записывал. Этот человек говорил, я была рядом и слушала. Он говорил, я слушала, а он записывал