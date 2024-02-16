У столиці пройшов благодійний вечір, присвячений творчості Сергія Святченка, на якому збирали на швидкі для військових

В арт-просторі Corpus Fine Art відбувся благодійний вечір, присвячений творчості знакового українсько-датського художника Сергія Святченка, а саме – його серії колажів "Less". Особливістю цього вечора стало те, що на ньому збирали на карети швидкої для військових, передає УНН.

Сергій Святченко – художник зі світовим ім’ям, роботи якого експонувалися на персональних та групових виставках в Європі, Канаді, США та Японії. За більш ніж 30 років творчості в Європі він був нагороджений престижною міжнародною премією Yellow Pencil Award 2007 (London), заснував галерею "Senko Studio" і став відомим на міжнародній арені як творець власного напряму в мистецтві колажу.

В Україні ж ще у 1980-х роках Святченко був одним з перших організаторів та кураторів виставок сучасного мистецтва. Окрім Less-колажів, представлених у виставковому просторі, важливою особливістю проєкту є оформлені фрагментами робіт художника вітрини галереї.

Востаннє подібна колаборація Святченка відбулася у Копенгагені у 2018-му році, коли він створив унікальні колажі для вітрин Magasin du Nord на честь 150-ї річниці магазину. Для України ж така подія є новим досвідом, який дає людям можливість побачити те, що Сергію Святченко вдається чи не найкраще – розмивання кордонів між жанрами та інтеграція сучасного мистецтва в міську архітектуру. Під час благодійного заходу були презентовані лімітовані набори з дев’яти less-колажів Сергія Святченка з автографами автора.

Усі кошти, зібрані з донатів та продажу колекцій колажів, будуть передані волонтерській групі "Фронт Арт" і спрямовані на закупівлю карет швидкої допомоги для ЗСУ.

"Це благодійний вечір, на якому ми збираємо гроші на покупку карет швидкої допомоги. Дві з них буде куплено на херсонський напрямок і одна поїде на Донбас", - розповів один з організаторів заходу Олексій Василенко. Збір коштів триває.

Задонатити можна за qr-кодом нижче.

Побачити яскраві вітрини з фрагментами колажів Сергія Святченка можна за адресою: вул. Антоновича, 74 у Києві (галерея Corpus Fine Art). Стрім із заходу можна подивитись тут.