У столиці пройшов благодійний вечір, присвячений творчості Сергія Святченка, на якому збирали на швидкі для військових

ukenru
29 березня, 19:41 • 40183 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 92301 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113848 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115856 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230728 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156248 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146847 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132857 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121704 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112861 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
83 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

29 березня, 16:22 • 40547 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48414 перегляди
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 35776 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 39075 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 43230 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230728 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385068 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440339 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448728 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358164 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113848 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130440 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124639 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98532 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107763 перегляди
Актуальне
У столиці пройшов благодійний вечір, присвячений творчості Сергія Святченка, на якому збирали на швидкі для військових

У столиці пройшов благодійний вечір, присвячений творчості Сергія Святченка, на якому збирали на швидкі для військових

Київ • УНН

 • 20538 перегляди

Благодійна виставка колажів українсько-данського художника Сергія Святченка в київській галереї Corpus Fine Art зібрала кошти на придбання автомобілів швидкої допомоги для українських військових.

В арт-просторі Corpus Fine Art відбувся благодійний вечір, присвячений творчості знакового українсько-датського художника Сергія Святченка, а саме – його серії колажів "Less". Особливістю цього вечора стало те, що на ньому збирали на карети швидкої для військових, передає УНН.

Сергій Святченко – художник зі світовим ім’ям, роботи якого експонувалися на персональних та групових виставках в Європі, Канаді, США та Японії. За більш ніж 30 років творчості в Європі він був нагороджений престижною міжнародною премією Yellow Pencil Award 2007 (London), заснував галерею "Senko Studio" і став відомим на міжнародній арені як творець власного напряму в мистецтві колажу.

В Україні ж ще у 1980-х роках Святченко був одним з перших організаторів та кураторів виставок сучасного мистецтва. Окрім Less-колажів, представлених у виставковому просторі, важливою особливістю проєкту є оформлені фрагментами робіт художника вітрини галереї.

Востаннє подібна колаборація Святченка відбулася у Копенгагені у 2018-му році, коли він створив унікальні колажі для вітрин Magasin du Nord на честь 150-ї річниці магазину. Для України ж така подія є новим досвідом, який дає людям можливість побачити те, що Сергію Святченко вдається чи не найкраще – розмивання кордонів між жанрами та інтеграція сучасного мистецтва в міську архітектуру. Під час благодійного заходу були презентовані лімітовані набори з дев’яти less-колажів Сергія Святченка з автографами автора.

Усі кошти, зібрані з донатів та продажу колекцій колажів, будуть передані волонтерській групі "Фронт Арт" і спрямовані на закупівлю карет швидкої допомоги для ЗСУ.

"Це благодійний вечір, на якому ми збираємо гроші на покупку карет швидкої допомоги. Дві з них буде куплено на херсонський напрямок і одна поїде на Донбас", - розповів один з організаторів заходу Олексій Василенко. Збір коштів триває.

Задонатити можна за qr-кодом нижче. 

Image

Побачити яскраві вітрини з фрагментами колажів Сергія Святченка можна за адресою: вул. Антоновича, 74 у Києві (галерея Corpus Fine Art). Стрім із заходу можна подивитись тут.

Олександр Гетьман

Олександр Гетьман

СуспільствоКультура
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,826.64