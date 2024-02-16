В столице прошел благотворительный вечер, посвященный творчеству Сергея Святченко, на котором собирали на скорые для военных
Киев • УНН
Благотворительная выставка коллажей украинско-датского художника Сергея Святченко в киевской галерее Corpus Fine Art собрала средства на приобретение автомобилей скорой помощи для украинских военных.
В арт-пространстве Corpus Fine Art состоялся благотворительный вечер, посвященный творчеству знакового украинско-датского художника Сергея Святченко, а именно - его серии коллажей "Less". Особенностью этого вечера стало то, что на нем собирали на кареты скорой для военных, передает УНН.
Сергей Святченко - художник с мировым именем, работы которого экспонировались на персональных и групповых выставках в Европе, Канаде, США и Японии. За более чем 30 лет творчества в Европе он был награжден престижной международной премией Yellow Pencil Award 2007 (London), основал галерею "Senko Studio" и стал известным на международной арене как создатель собственного направления в искусстве коллажа.
В Украине же еще в 1980-х годах Святченко был одним из первых организаторов и кураторов выставок современного искусства. Кроме Less-коллажей, представленных в выставочном пространстве, важной особенностью проекта являются оформленные фрагментами работ художника витрины галереи.
Последний раз подобная коллаборация Святченко состоялась в Копенгагене в 2018 году, когда он создал уникальные коллажи для витрин Magasin du Nord в честь 150-й годовщины магазина. Для Украины же такое событие является новым опытом, который дает людям возможность увидеть то, что Сергею Святченко удается едва ли не лучше всего - размывание границ между жанрами и интеграция современного искусства в городскую архитектуру. Во время благотворительного мероприятия были представлены лимитированные наборы из девяти less-коллажей Сергея Святченко с автографами автора.
Все средства, собранные с донатов и продажи коллекций коллажей, будут переданы волонтерской группе "Фронт Арт" и направлены на закупку карет скорой помощи для ВСУ.
"Это благотворительный вечер, на котором мы собираем деньги на покупку карет скорой помощи. Две из них будут куплены на херсонское направление и одна поедет на Донбасс", - рассказал один из организаторов мероприятия Алексей Василенко. Сбор средств продолжается.
Задонатить можно по qr-коду ниже.
Увидеть яркие витрины с фрагментами коллажей Сергея Святченко можно по адресу: ул. Антоновича, 74 в Киеве (галерея Corpus Fine Art). Ссылка на стрим https://www.facebook.com/UNNews/videos/1702079140316843/
В столице прошел благотворительный вечер, посвященный творчеству Сергея Святченко, на котором собирали на скорые для военных
Благотворительная выставка коллажей украинско-датского художника Сергея Святченко в киевской галерее Corpus Fine Art собрала средства на приобретение автомобилей скорой помощи для украинских военных.
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