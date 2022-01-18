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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

У столиці зранку утворилися затори: де ускладнено рух

У столиці зранку утворилися затори: де ускладнено рух

Київ • УНН

 • 16965 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Станом на 8:15 вівторка, 18 січня, у Києві помітно значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, пише УНН.

Деталі

Так, на правому березі рух ускладнено на вулицях Максима Кривоноса, Саксаганського, Жилянській, бульварі Дружби Народів, вулицях Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Щусєва та Великій Васильківській. Сильні затори також є на Набережно-Хрещатицькій вулиці і Набережному шосе.

Окрім того, рух ускладнено на проспектах Валерія Лобановського, Повітрофлотському, Перемоги, Голосіївському, Леся Курбаса, Степана Бандери, Любомира Гузара.

Тим часом, на лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Романа Шухевича, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана та Соборності. Затори також є на вулицях Андрія Малишка та Оноре де Бальзака.

Рух на мостах Патона і Північному ускладнено в напрямку правого берега. На мостах - Південному, Дарницькому та Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Додамо

В Україні сьогодні очікується посилення морозів - вночі до 5-12° морозу, вдень також мінусова температура - до 1-7° морозу.

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