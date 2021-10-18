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У столиці за тиждень зафіксували понад 15 тисяч хворих на грип та ГРВІ

Київ • УНН

 • 14812 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У столиці за 41-й тиждень 2021 року зареєстровано 15791 хворого на грип та ГРВІ. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.

Деталі

Рівень захворюваності нижчий за епідемічний поріг на 33,2%. Наразі показник захворюваності становить 533,1.

Загалом у столиці порівняно з минулим тижнем зафіксовано зниження захворюваності на 13,1% як серед дорослого, так і серед дитячого населення. Дітей захворіло — 7452 (зниження на 14,2%), дорослих — 8339 особи (зниження на 14,2%).

Серед хворих діти становлять 47,2%, а на попередньому тижні — 47,8%. Із них 50,4% — діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 3756 випадків.

До медичних закладів упродовж останнього тижня госпіталізовано 985 осіб, із них 162 дитини.

Нагадаємо

У столиці протягом минулої доби виявили 416 хворих на коронавірус, 22 людини померли.

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