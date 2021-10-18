У Києві за добу від COVID-19 померло 22 людини, захворіло понад 400

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 239 жінок віком від 18 до 94 років, 143 чоловіки віком від 18 до 85 років, 15 дівчаток віком від 2 до 17 років і 19 хлопчиків віком від 1 місяця до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 68 хворих на коронавірус, а також 343 особи із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 229 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (99), Оболонському (88) та Дарницькому (62).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5686 осіб. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 244 646. Подолало вірус 224 570 жителів столиці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київ та 13 областей України відповідають “помаранчевій” зоні карантину — МОЗ