В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 22 человека, заболело более 400
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 416 больных коронавирусом, 22 человека умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 239 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 143 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, 15 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 19 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 68 больных коронавирусом, а также 343 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 229 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Днепровском (99), Оболонском (88) и Дарницком (62).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5686 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 244 646. Преодолели вирус 224 570 жителей столицы.
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