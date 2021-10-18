В столице за неделю зафиксировали более 15 тысяч больных гриппом и ОРВИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В столице за 41-ю неделю 2021 года зарегистрировано 15 791 больного гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 33,2%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 533,1.
Всего в столице по сравнению с прошлой неделей зафиксировано снижение заболеваемости на 13,1% как среди взрослого, так и среди детского населения. Детей заболели — 7452 (снижение на 14,2%), взрослых — 8339 человека (снижение на 14,2%).
Среди заболевших дети составляют 47,2%, а на предыдущей неделе — 47,8%. Из них 50,4% — дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 3756 случаев.
В медицинские учреждения в течение последней недели госпитализированы 985 человек, из них 162 ребенка.
Напомним
В столице за прошедшие сутки обнаружили 416 больных коронавирусом, 22 человека умерли.