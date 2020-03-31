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У столиці вранці утворились незначні затори

У столиці вранці утворились незначні затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Станом на 8:20 на дорогах Києва помітне незначне ускладнення руху, незважаючи на те, що у місті введений карантин. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоять бульвари Тараса Шевченка – там сталась ДТП, Лесі Українки, проспекти Перемоги та Любомира Гузара, вулиця Вадима Гетьмана.

На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Юрія Гагаріна та проспект Миру.

Ускладнено рух у напрямку правого берега Південним мостом.

Мостами Патона, Дарницьким, Метро, Русанівським та Північним – можна проїхати вільно.

Нагадаємо, що якщо прогноз погоди не зміниться - цього тижня у Києві будуть завершувати опалювальний сезон.

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