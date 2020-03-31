В столице утром образовались незначительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. По состоянию на 8:20 на дорогах Киева заметно незначительное затруднение движения, несмотря на то, что в городе введен карантин. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоят бульвары Тараса Шевченко - там произошло ДТП, Леси Украинки, проспекты Победы и Любомира Гузара, улица Вадима Гетьмана.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Юрия Гагарина и проспект Мира.
Затруднено движение в направлении правого берега Южным мостом.
Мостами Патона, Дарницким, Метро, Русановским и Северным - можно проехать свободно.
Напомним, что если прогноз погоды не изменится - на этой неделе в Киеве будут завершать отопительный сезон.