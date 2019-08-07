У столиці утворилися масштабні ранкові затори

Так, за даними сервісу, рух ускладнено вулицею Набережно-Хрещатицька, Набережним шосе, проспектом Валерія Лобановського, Повітрофлотським проспектом, вулицею Вадима Гетьмана, проспектом Перемоги, вулицею Олени Теліги, вулицею Юрія Ілленка, проспектом Космонавта Комарова.

Крім того, затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Межигірська та Набережно-Рибальська, частково рух ускладнено бульваром Дружби Народів та бульваром Лесі Українки. Затори помітні на Дарницькому узвозі, Залізничному шосе, частково на Дніпровській Набережній, вулицях Миропільській та Електротехнічній, Вишгородській та Полярній.

Ускладнено рух Північним мостом, мостом Патона та Південним мостом.

Як повідомляв УНН, у Києві до кінця серпня частково обмежили рух на естакаді Південного мосту.