В столице образовались масштабные утренние пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. По состоянию на 8:30 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, по данным сервиса, движение затруднено по улице Набережно-Крещатицкая, Набережным шоссе, по проспекту Валерия Лобановского, Воздухофлотский проспект, по улице Вадима Гетьмана, проспекту Победы, по улице Елены Телиги, улице Юрия Ильенко, по проспекту Космонавта Комарова.
Кроме того, пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, улицах Межигорская и Набережно-Рыбальская, частично движение затруднено по бульвару Дружбы Народов и бульвару Леси Украинки. Пробки заметны на Дарницком спуске, Железнодорожном шоссе, частично на Днепровской Набережной, улицах Миропольской и Электротехнической, Вышгородской и Полярной.
Затруднено движение Северным мостом, мостом Патона и Южным мостом.
Как сообщал УНН, в Киеве до конца августа частично ограничили движение на эстакаде Южного моста.