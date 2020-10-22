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У столиці новий антирекорд – 631 новий випадок захворювання на COVID-19

У столиці новий антирекорд – 631 новий випадок захворювання на COVID-19

Київ • УНН

 • 9637 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Києві зафіксований новий антирекорд щодо кількості захворілих на COVID-19 за добу. Так, у столиці 631 новий випадок захворювання, найбільше у Деснянському районі. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Динаміка захворювання у столиці на коронавірус не втішна. За минулу добу у нашому місті найбільша кількість хворих за весь період пандемії — 631 людина. Померло 15 хворих. Всього коронавірус забрав життя 642 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні у столиці 32 500”, — зазначив він.

За його словами, серед тих, то захворів:

— 341 жінка віком від 18 до 85 років та 25 дівчаток від 5 до 17 років.
— 253 чоловіка віком від 18 до 84 років та 12 хлопчиків від 11 місяців до 16 років.

“Захворіли також 23 медики. До лікарень столиці госпіталізували 46. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів”, — додав Кличко.

Окрім того, одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 11 304 мешканця Києва.

“Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі — 96, у Солом’янському — 95 та в Оболонському районі — 94 випадки”, — підсумував мер.

Нагадаємо, з початку пандемії в Україна зафіксовано 322 879 хворих на COVID-19, за останню добу виявили 7 053 інфікованих, що є новим антирекордом. Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 6 043 людей, з них за добу — 116.

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