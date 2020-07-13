У столиці найбільше випадків COVID-19 за добу зафіксовано у Святошинському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У Києві найбільший добовий приріст захворювання на COVID-19 зафіксовано у Святошинському районі — 13 нових випадків. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Найбільше випадків захворювання (на COVID-19 за добу, - ред.) виявили в Святошинському районі — 13, Шевченківському — 11 та в Дніпровському районі — 7 випадків”, — сказав Віталій Кличко.
Він додав, що якщо проаналізувати статистику, то у вихідні дні зменшується кількість виявлених хворих, тому що менше людей звертається до медиків і здають тести.
“На сьогодні майже 50% досліджень роблять в приватних лабораторіях, які у вихідні не працюють”, - зазначив Віталій Кличко.
Нагадаємо, у Києві за добу COVID-19 підтвердили у ще 56 людей.