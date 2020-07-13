В столице больше всего случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Святошинском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Киеве самый большой суточный прирост заболевания COVID-19 зафиксировано в Святошинском районе - 13 новых случаев. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Больше всего случаев заболевания (COVID-19 за сутки, - ред.) обнаружили в Святошинском районе - 13, Шевченковском - 11 и в Днепровском районе - 7 случаев", - сказал Виталий Кличко.
Он добавил, что если проанализировать статистику, то за выходные дни уменьшается количество обнаруженных больных, так как меньше людей обращается к медикам и сдают тесты.
"На сегодняшний день почти 50% исследований делают в частных лабораториях, которые в выходные не работают", - отметил Виталий Кличко.
Напомним, в Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у еще 56 человек.