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У Києві за добу COVID-19 підтвердили у ще 56 людей

У Києві за добу COVID-19 підтвердили у ще 56 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У Києві за минулу добу підтвердили 56 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Всього у столиці вже 6238 підтверджених випадків захворювання. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

“Зараз кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус (коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.), збільшилась ще на 56 людей. Серед них - четверо медиків. На сьогодні в столиці вже 6238 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед тих, хто захворіли - 21 жінка віком від 21 до 75 років, і дівчина, якій 12 років. Та 31 чоловік від 19 до 80 років і троє хлопчиків від 4 до 17 років”, - сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що до медзакладів столиці госпіталізували 9 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

“За минулу добу одужала 71 людина, всього коронавірус подолали 2109 мешканців нашого міста”, - додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні вже 54 тис. випадків COVID-19, за добу - 612.

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