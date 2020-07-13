У Києві за добу COVID-19 підтвердили у ще 56 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У Києві за минулу добу підтвердили 56 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Всього у столиці вже 6238 підтверджених випадків захворювання. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.
“Зараз кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус (коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.), збільшилась ще на 56 людей. Серед них - четверо медиків. На сьогодні в столиці вже 6238 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед тих, хто захворіли - 21 жінка віком від 21 до 75 років, і дівчина, якій 12 років. Та 31 чоловік від 19 до 80 років і троє хлопчиків від 4 до 17 років”, - сказав Віталій Кличко.
Він зазначив, що до медзакладів столиці госпіталізували 9 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
“За минулу добу одужала 71 людина, всього коронавірус подолали 2109 мешканців нашого міста”, - додав Віталій Кличко.
Нагадаємо, в Україні вже 54 тис. випадків COVID-19, за добу - 612.