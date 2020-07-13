В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у еще 56 человек

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101515 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 110742 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115614 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148181 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 115804 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140114 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103924 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102789 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102274 просмотра

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В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у еще 56 человек

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у еще 56 человек

Киев  •  УНН

 • 16575 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Киеве за минувшие сутки подтвердили 56 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Всего в столице уже 6238 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Сейчас количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус (коронавирусную болезнь COVID-19 - ред.), увеличилось еще на 56 человек. Среди них - четверо медиков. На сегодня в столице уже 6238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших - 21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет, и девочка, которой 12 лет. И 31 мужчина от 19 до 80 лет и трое мальчиков от 4 до 17 лет", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что в медучреждения столицы госпитализировали 9 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

"За прошедшие сутки выздоровел 71 человек, всего коронавирус преодолели 2109 жителей нашего города", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, в Украине уже 54 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 612.

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