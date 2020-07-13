В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у еще 56 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Киеве за минувшие сутки подтвердили 56 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Всего в столице уже 6238 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.
"Сейчас количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус (коронавирусную болезнь COVID-19 - ред.), увеличилось еще на 56 человек. Среди них - четверо медиков. На сегодня в столице уже 6238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших - 21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет, и девочка, которой 12 лет. И 31 мужчина от 19 до 80 лет и трое мальчиков от 4 до 17 лет", - сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что в медучреждения столицы госпитализировали 9 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
"За прошедшие сутки выздоровел 71 человек, всего коронавирус преодолели 2109 жителей нашего города", - добавил Виталий Кличко.
Напомним, в Украине уже 54 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 612.