У столиці коронавірус підтвердили в одномісячного немовляти

“Серед тих, хто захворіли 27 жінок віком від 21 до 78 років та дві дівчинки, я ким 9 та 13 років. 19 чоловіків від 30 до 80 років та 8 хлопчиків від 1 місяця до 17 років”, — сказав Кличко.

Так, за минулу добу коронавірус підтвердили у 56 людей.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу коронавірус підтвердили у 56 людей, серед яких 9 медиків. Одна людина померла.