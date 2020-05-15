У столиці коронавірус підтвердили в одномісячного немовляти
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. За минулу добу коронавірус у столиці підтвердили у 56 людей, серед яких одномісячний хлопчик. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Серед тих, хто захворіли 27 жінок віком від 21 до 78 років та дві дівчинки, я ким 9 та 13 років. 19 чоловіків від 30 до 80 років та 8 хлопчиків від 1 місяця до 17 років”, — сказав Кличко.
Так, за минулу добу коронавірус підтвердили у 56 людей.
Нагадаємо, у Києві за минулу добу коронавірус підтвердили у 56 людей, серед яких 9 медиків. Одна людина померла.