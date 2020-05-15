У Києві за добу коронавірус підтвердили у 56 людей, серед них 9 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Києві за минулу добу коронавірус підтвердили у 56 людей, серед яких 9 медиків. Одна людина померла. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
“Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася на 56 людей, серед них 9 медиків. За минулу добу в Києві від коронавірусу одна людина померла. Усього за цей час 43 летальні випадки”, - сказав Кличко.
За його словами, на сьогодні у столиці - 2 068 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні на 9 годину 15 травня зафіксовано вже 17 330 випадків коронавірусного захворювання COVID-19.