У Києві за добу коронавірус підтвердили у 56 людей, серед них 9 медиків

“Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася на 56 людей, серед них 9 медиків. За минулу добу в Києві від коронавірусу одна людина померла. Усього за цей час 43 летальні випадки”, - сказав Кличко.

За його словами, на сьогодні у столиці - 2 068 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в Україні на 9 годину 15 травня зафіксовано вже 17 330 випадків коронавірусного захворювання COVID-19.



