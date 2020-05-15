В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 56 человек, среди них 9 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 56 человек, среди которых 9 медиков. Один человек умер. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 56 человек, среди них 9 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса один человек умер. Всего за это время 43 летальных исхода", - сказал Кличко.
По его словам, на сегодня в столице - 2 068 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Напомним, по информации Минздрава, в Украине на 9:00 15 мая зафиксировано уже 17 330 случаев коронавирусного заболевания COVID-19.