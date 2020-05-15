В столице коронавирус подтвердили у месячного младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. За минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили у 56 человек, среди которых одномесячный мальчик. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Среди заболевших 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки, я кем 9 и 13 лет. 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков от 1 месяца до 17 лет”, — сказал Кличко.
Так, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 56 человек.
Напомним, в Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 56 человек, среди которых 9 медиков. Один человек умер.